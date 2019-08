Edifício do USA Today foi evacuado por suspeita de que havia um homem armado

A sede do jornal USA Today, uma das publicações de maior circulação nos Estados Unidos, foi esta quarta-feira evacuada após a polícia ter recebido informações de que um homem armado teria entrado nas instalações, situadas na Virgínia, num bairro suburbano de Washington, D.C.

A polícia confirmou que estava a responder ao incidente, pelo Twitter, pedido ao público para evitar a zona.

O próprio USA Today noticiou o incidente, dando conta que os alarmes do prédio soaram enquanto vários carros da polícia cercaram o local. Vários agentes armados e protegidos com coletes à prova de bala encontram-se na zona, que está a ser sobrevoada por um helicóptero.

Um jornalista do jornal partilhou no Twitter um vídeo onde é visível várias pessoas a afastarem-se do prédio.

A polícia não terá contudo encontrado ninguém armado no edifício, segundo o USA Today. "Não há prova de qualquer ato de violência", escreveu o jornal, falando de um "falso alarme".

Grupo no centro de negócio gigantesco

O incidente ocorre dois dias depois de ter sido anunciado um acordo entre a empresa proprietária do USA Today, a Gannett, e a holding New Media Investment Group, que controla a GateHouse Media, no que irá formar um dos maiores grupos de media norte-americanos.

Após a fusão ser concretizada, o nomo grupo de media irá ser proprietário de mais de 260 jornais diários nos EUA, bem como mais de 300 publicações semanais.

Segundo o jornal Boston Globe, o novo grupo adotará a designação Gannett.