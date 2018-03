Pub

Um homem entrou num lar de veteranos de guerra. Foram ouvidos disparos e a polícia tem o local cercado.

Um homem entrou armado num lar de veteranos de guerra, em Yountville, Califórnia, e terá disparado. A polícia cercou o local. São ainda desconhecidas informações de vítimas ou da identidade do atacante.

Segundo o Napa Valley Register três pessoas foram dadas como reféns, mas às 11.40 locais (19.40, em Lisboa) o número indicado foi de dois reféns.

Suspeita-se que o homem terá sido um antigo membro do programa para militares veterenos com trauma emocional, The Pathway Home. O homem, de 36 anos, terá tido alta do tratamento há duas semanas.

Terá entrado no edifício Casa dos Veteranos da Califórnia, por volta das 10.00 locais (18.00, em Lisboa), vestido de negro, com um colete à prova de bala e uma arma automática.

As autoridades ainda estão no local, como publicou no Facebook a página dos veteranos.

Em atualização