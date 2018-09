Holanda. Quatro crianças morrem em colisão de comboio com bicicleta com atrelado

Quatro crianças morreram e duas pessoas ficaram feridas com gravidade na sequência de uma colisão de um comboio com uma bicicleta elétrica com atrelado, esta manhã, na cidade holandesa de Oss, a cerca de 100 quilómetros a sul de Amesterdão.

O acidente ocorreu numa passagem de nível e, segundo o jornal De Telegraaf , as crianças tinham entre quatro e 11 anos de idade. Uma mulher seria a condutora da bicicleta e distribuía as crianças por creches e escolas de Oss. Segundo uma testemunha, este veículo não terá parado quando atravessava a passagem de nível.

Para o local foram mobilizadas muitos meios de socorro, incluindo dois helicópteros, e uma equipa de investigação. "Este é realmente um acidente terrível", disse um porta-voz da ProRail, empresa de comboios na Holanda, que fala de um dia sombrio. Foi já aberto um inquérito.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, já reagiu com um comentário no Twitter em que manifesta chocado com as trágicas consequências e disponibiliza apoio aos afetados.

Na Holanda, as bicicletas munidas de grandes atrelados de madeira são muito populares. São geralmente utilizados para transportar mercadorias e crianças pequenas, com muitos pais a utilizarem este meio para levar os filhos à escola.