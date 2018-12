Hillary Clinton e Beyoncé em casamento à Bollywood

Não é o filme Quem quer ser Milionário, até porque nesta história não há pobres, mas mesmo assim é um acontecimento que está a atrair interesse de todo o mundo. Quanto mais não seja pelos gastos exuberantes e pelo desfile de celebridades envolvido.

Isha Ambani, 27 anos, filha do homem mais rico da Índia, Mukesh Ambani, líder do conglomerado Reliance Industries e dono de uma fortuna de mais de 26 mil milhões de euros, casa-se nesta quarta-feira em Bombaim com Anand Piramal, seis anos mais velho e filho de outro empresário indiano, dez vezes mais "pobre" mas, ainda assim, multimilionário.

A boda começou a destacar-se logo pelos "convites", um elaborado jogo de caixas musicadas, algumas aparentemente de ouro maciço, enfeitadas com imagens de figuras religiosas, nos quais era anunciado um singelo evento para "a família e os amigos mais próximos", respeitando a tradição Hindu.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As celebrações começaram em setembro, com uma festa oficial de noivado de três dias, que reuniu 600 convidados num hotel de luxo no lago Como, em Itália, que contou com um concerto privado de John Legend.

E prosseguem, desde este fim de semana, com uma série de eventos em Udaipur, da qual já constou também um concerto privado de Beyoncé - que cobra cerca de dois milhões de euros por atuação. Uma surpresa para a noiva, que estudou nos Estados Unidos e é uma assumida fã da cantora norte-americana.

Beyoncé, de resto, já partilhou nas redes sociais a indumentária usada na festa, em que prestou homenagem à cultura indiana.

O casal e as respetivas famílias organizaram também um pequeno espetáculo inspirado nos filmes de Bollywood, em que participaram várias estrelas da indústria cinematográfica indiana, conhecida sobretudo pelos seus exuberantes musicais.

Entretanto, começaram a aterrar na Índia - trazidos em dezenas de voos charter especificamente reservados para o evento - os convidados internacionais. Uma extensa lista de figuras influentes, onde constam a antiga primeira dama e vice-presidente dos Estados Unidos Hillary Clinton, amiga de longa data da família Ambani; Arianna Huffington, fundadora do Huffignton Post; a atriz Priyanka Chopra e o seu marido Nick Jonas; ou o ministro do petróleo da Arábia Saudita, Khalid-al-Falih.

O casamento terá lugar em Bombaim na "residência familiar" dos Ambani . Um edifício de 27 andares, com um staff de 600 funcionários, que é considerado a casa particular mais cara do mundo.