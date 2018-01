Pub

Em tribunal, admitiu ter roubado vítimas do atentado de maio de 2017

Chris Parker, de 33 anos, foi notícia um pouco por todo o mundo devido às suas ações na sequência do ataque terrorista em Manchester, a 22 de maio de 2017, na Manchester Arena. Foi durante um concerto da artista Ariana Grande que um bombista suicida provocou a morte a mais de 20 pessoas, ferindo muitas mais.

O homem, sem-abrigo, foi tido com um herói por ter ajudado várias pessoas e, inclusivamente, ter confortado uma jovem que estava gravemente ferida. No entanto, e depois de serem levantadas várias suspeitas, o próprio admitiu ter roubado várias vítimas, tendo inclusivamente roubado a mala da avó da referida jovem que acabaria por morrer.

De acordo com a BBC, imagens das câmaras de vigilância perto da Manchester Arena mostram Chris Parker a cometer os roubos enquanto os paramédicos e a polícia tentam acudir as vítimas do atentado.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O julgamento de Parker estava marcado para terça-feira, mas ele não apareceu, tendo sido encontrado num apartamento em Halifax. Foi preso e, esta quarta-feira, em tribunal, admitiu ter roubado.

Foi até feita uma angariação de fundos para ajudar o homem, sendo que as pessoas que contribuíram deverão ser agora reembolsadas. Foram angariados cerca de 58,5 mil euros.

A sentença de Chris Parker será lida a 30 de janeiro.