O piloto conseguiu sair. Segundo o New York Post, cinco passageiros morreram.

O acidente deu-se no East River, em Nova Iorque, junto a Manhattan e a polícia e mergulhadores dos bombeiros estão no local.

A Administração Federal de Aviação disse que o Eurocopter AS350 despenhou-se perto da ilha de Roosevelt às 19.00 locais (23.00 em Lisboa), tendo ficado primeiro parcialmente submerso, antes de desaparecer na água.

Estariam a bordo sete pessoas a bordo, sendo que o piloto conseguiu sair ileso. Um dos passageiros foi resgatado gravemente ferido, de acordo com a ABC. O porta-voz do mayor de Nova Iorque, Bill de Blasio, confirmou entretanto que duas pessoas morreram. Já o o New York Post avança que morreram cinco pessoas.