© Frame do vídeo do Youtube da Koin

Um momento para mais tarde recordar. Um helicóptero Chinook fez esta sexta-feira um salvamento surpreendente ao retirar um alpinista da montanha Mount Hood, em Oregon, pousado apenas em duas rodas sobre o gelo, segundo divulga a Koin, uma estação de televisão afiliada na CBS Portland.

O salvamento aconteceu depois de a linha de emergência médica ter recebido uma chamada do alpinista de 27 anos, a dizer que "estava lá em cima, e que ia tomar um remédio". A ideia era a de cometer suicídio, mas o jovem acabou por mudar de ideias e teve de pedir ajuda para descer a montanha.

Segundo a Koin, a Mountain Wave Search & Rescue disse ter recebido a chamada quinta-feira à tarde, mas o resgate só aconteceu sexta, depois de o terem localizado.

Com o verão, a montanha transforma-se num local muito traiçoeiro, à medida que o gelo vai derretendo e criando desmoronamentos de pedras.

Assim, a Guarda Nacional do Exército do Oregon enviou um HH 60 Blackhawk de Salem e CH 47 Chinook Helicopter de Pendleton para ajudar no resgate, perigoso de ser realizado a pé.

O helicóptero Chinook voou a mais de 11.000 pés e os pilotos tiveram de efetuar o salvamento apenas com o final da cauda pousada na neve, enquanto a frente continuava suspensa no ar.

"Por causa do ângulo, tivemos que rastejar até lá apenas para ficar sob as pás do rotor", explicou Joshua Kruse, do 304º esquadrão de resgate à Koin.

O homem saiu ileso, mas foi encaminhado de ambulância para o hospital.