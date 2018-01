Pub

Outras duas pessoas ficaram feridas.

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas depois de um helicóptero se ter despenhado contra uma casa numa zona perto de um aeroporto do sul da Califórnia, nos Estados Unidos, anunciaram hoje as autoridades.

O helicóptero, um Robinson R44, despenhou-se contra uma casa na zona de Newport Beach, com o responsável dos bombeiros, Chip Duncan, a referir que ainda não tinha a confirmação se as vítimas mortais eram todas ocupantes do helicóptero, que tem quatro lugares.

Uma testemunha no local afirmou à KCA L-Tv que viu o piloto com ferimentos, deitado na relva, e que estavam mais três pessoas no meio dos destroços.

As autoridades não confirmaram se estava alguém na habitação atingida.

A Administração Federal de Aviação diz que o helicóptero descolou do aeroporto John Wayne, que fica a cerca de 1,6 quilómetros do local do acidente.