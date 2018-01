Pub

Uma terceira vítima foi hospitalizada

Pelo menos duas pessoas morreram na queda de um helicóptero da TV Globo em Pernambuco, avança o jornal A Folha de São Paulo. Uma terceira pessoa foi hospitalizada em estado grave.

Três das vítimas foram retiradas do mar por habitantes locais, depois da queda do helicóptero na praia do Pina, Recife.

Os ocupantes eram funcionários da empresa Helisae, que presta serviços para a TV Globo há mais de 15 anos, esclarece o site G1, da Globo, que não fala em mais ocupantes. Captavam imagens para a abertura do telejornal "Bom dia Pernambuco".