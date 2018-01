Pub

Heather Mosher, de 31 anos, foi diagnosticada com a doença no dia em que foi pedida em casamento

Heather Mosher, de 31 anos, morreu com cancro da mama 18 horas depois de se casar no Hospital St. Francis, em Hartford, no estado norte-americano do Connecticut.

Segundo a CBS, Heather e David Mosher conheceram-se numa aula de dança swing em maio de 2015. A 23 de dezembro de 2016, dia em que David planeava pedir a namorada em casamento, Heather recebeu o diagnóstico de cancro da mama. "Ela não sabia que eu ia pedi-la em casamento nessa noite, mas eu disse a mim mesmo: ela precisa de saber que não vai enfrentar isto sozinha", contou David ao canal de televisão WFSB.

Em setembro de 2017, o cancro espalhou-se e chegou ao cérebro. Dois meses depois, Heather utilizava um tubo para respirar. A data do casamento, que estava agendado para o dia 30 de dezembro, foi alterada por recomendação dos médicos, que esperavam o pior e recomendaram ao casal que se apressasse a dar o nó.

Com familiares e amigos presentes, junto à cama de Heather no hospital, os dois casaram-se no passado dia 22 de dezembro. "Estávamos a perdê-la e estávamos todos ali, a tentar aproveitar o momento, porque aquilo era o que ela ainda podia dar", disse a dama de honor, Christina Kara, que captou a alegria da noiva em fotografias.

Dezoito horas depois, exatamente um ano depois do pedido de casamento, a recém-casada não resistiu ao cancro. "A Heather disse: quero continuar a lutar. Este é o lema que vou adotar. Ela foi capaz de lutar até ao seu fim, eu vou lutar até ao meu", disse David.

O funeral de Heather foi no dia 30 de dezembro, a data inicialmente prevista para a cerimónia de casamento.