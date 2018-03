Pub

Jornal El País fez uma investigação, mas não chegou a uma conclusão concreta

Em Espanha a estatística não engana: mais de 82% das detenções e infrações com direito a prisão em 2016 foram feitas por homens e em janeiro deste ano quase 93% dos presos são do sexo masculino. Isto levou a que o jornal El País fizesse um trabalho sobre as razões que levam as mulheres a cometerem menos delitos, até porque representam 51% da população no país vizinho.

Não chegaram a uma conclusão concreta. Socorreram-se da história e começaram por recordar que nos anos 60, por exemplo, as mulheres apareciam menos nas estatísticas porque eram "mais astutas ao cometer crime, por exemplo com o uso de venenos", ou mesmo ao convencerem os homens a cometerem crimes em seu nome.

Na década seguinte, por exemplo, algumas teorias de investigadores apontavam também que as mulheres escapavam "à ação da justiça por paternalismo dos juízes e da polícia", que faziam vista grossa às infrações das mulheres no país vizinho.

Com a investigação, e com base em outras teorias após as décadas de 60 e 70, de acordo com o El País, apontavam para o facto que as mulheres estavam sempre mais "controladas" nos meios sociais e que "por isso não cometiam tantos crimes" como os homens

O artigo do El País, contudo, termina a dizer que "não há ainda" uma justificação para o facto das mulheres cometerem menos crimes, salientando, isso sim, para o papel "progressivo" que as mulheres vêm a desempenhar na sociedade de Espanha.