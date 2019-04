Harry e Meghan vão manter privados planos para o nascimento do filho

Os duques de Sussex, Harry e Meghan, decidiram manter privados os planos para a chegada do primeiro filho, informou um comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham esta quinta-feira.

O nascimento do bebé, cujo sexo não é conhecido, é aguardado nas próximas semanas. "O duque e a duquesa de Sussex estão muito agradecidos pelo carinho que receberam das pessoas em todo o Reino Unido e em todo o mundo, enquanto se preparam para receber o bebé", frisa o mesmo comunicado.

"Sua Alteza Real tomou a decisão pessoal de manter os planos em torno da chegada de seu bebé privados", disse o palácio. "O duque e a duquesa estão ansiosos para partilhar as boas notícias com todos, logo que tenham tido oportunidade de celebrar em particular como uma nova família".