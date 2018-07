As instalações reduzem-se a um pequeno hangar e a uma zona de treino. Quem quer aprender a conduzir um carro voador vai bater à porta da Kitty Hawk, uma espécie de escola de condução que ensina a pilotar estes veículos, no caso o seu Flyer, sobre um lago junto a Las Vegas, no Nevada.

Para quem já tem a carta de condução, bastam 90 minutos de aula, explica a BBC, para ficar a dominar o carro voador. Começa com um jogo de computador que ensina ao condutor a manobrar dois controlos: um para controlar a altitude e um joystick para determinar a direção do voo.

O objetivo é preparar o condutor para o caso de algo correr mal.

No momento seguinte, o condutor passa para um verdadeiro carro voador mas no solo, de forma a evitar nervosismos ao volante quando estiver no ar. Quando já se sente à vontade com o veículo, o condutor aprende a sair de lá se este aterrar de cabeça para baixo.

Durante a visita da BBC à Kitty Hawk Flyer, empresa que pertence a Larry Page, cofundador do Google, o jornalista assistiu ao primeiro voo de Brittney Miculka. "Não preciso de pensar em muito mais do que deixar o carro voar e depois pousar onde quero", explicou a "aluna".

O Flyer tem capacidade apenas para uma pessoa e é descrito pelo site da BBC como uma espécie de "grande drone".

Nos últimos meses foram várias as empresas que divulgaram carros voadores, da Aston Martin à Rolls Royce. O Flyer da Kitty Hawk está neste momento limitado a voar a menos de 10 km/h e a bateria dura apenas 20 minutos. Pesa 113 quilos e, uma vez que é considerado como um veículo ultraligeiro pelas autoridades americanas não exige licença de piloto. No futuro a empresa espera vender o veículo pelo preço de um carro elétrico - entre 35 mil e 45 mil euros.

Neste momento os voos têm de decorrer sobre um lago uma vez que o Flyer não pode sobrevoar zonas habitadas.

A Kitty Hawk é uma homenagem aos irmãos Wright. Em 1903 os pioneiros da aviação fizeram o seu primeiro voo partindo da praias de Kitty Hawk na Carolina do Norte. No seu site, a empresa de Larry Page garante: "Estamos a partir do seu legado para criar a nova geração de veículos para os voos diários".