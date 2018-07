Um vídeo falso publicado no YouTube mostra um cenário da BBC enquanto um suposto jornalista anuncia um ataque nuclear que atingiu o Reino Unido está a sobressaltar alguns internautas. O que obrigou a verdadeira BBC a denunciar, na quinta-feira, a existência deste vídeo falso.

"Não é real, mas está a alarmar espectadores que já contactaram a BBC, aparentemente convencidos que é real", refere a estação de televisão numa notícia publicada ontem.

O facto de a notícia ser dada com um cenário que simula o da BBC terá assustado algumas pessoas, que viram as imagens através de uma mensagem divulgada através do WhatsApp. Já que no YouTube, a empresa que colocou o vídeo explicava que se tratava de uma ficção. Entretanto a sua conta foi apagada, embora o vídeo ainda esteja disponível.

A notícia obrigou a BBC a garantir que não estava a anunciar o fim do mundo.

No, the BBC is not reporting the end of the world

No vídeo, uma voz off anuncia a interrupção da emissão para passar para a BBC que daria conta de uma notícia de última hora. O apresentador depois anuncia "um grave incidente entre a Rússia e a Nato". Daí vai escalando até um ponto em que a família real é retirada do palácio e começa uma guerra nuclear.

A estação de televisão lembra que embora os logos sejam usados na emissão, tem um tipo de letra, estilo e disposição é muito diferente do original.