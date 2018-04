Pub

Chamas foram extintas menos de uma hora depois de o incêndio deflagrar. Bombeiros dizem que há pelo menos um ferido. Trump agradeceu aos bombeiros... no Twitter

Um incêndio visível da rua fez soar os alarmes. As chamas rebentaram as janelas do 50.º piso da Trump Tower, edifício onde o presidente americano tem escritório (a sede das suas empresas fica no 26.º andar), causando algum pânico entre os nova-iorquinos, mas de acordo com a informação disponibilizada pelos bombeiros de Nova Iorque, foi extinto menos de uma hora depois de deflagrar.

Num tweet acabado de publicar, o presidente Donald Trump agradeceu aos bombeiros de Nova Iorque o seu "excelente trabalho". A rapidez no combate não impediu, porém que se registasse um ferido grave (cuja identidade não foi avançada), além de quatro bombeiros que tiveram de ser assistidos.

De acordo com relatos de quem se encontra nas imediações do edifício, é ainda visível um alargado aparato de bombeiros e polícias, com ruas cortadas e ainda muitos profissionais no local e a tentar manter os cidadãos em segurança.

Nas redes sociais, imagens do incêndio começaram de imediato a ser partilhadas, mas ainda não há informação oficial sobre o que terá dado origem ao fogo.

O incêndio foi confirmado depois das 18.00 locais (23.00 de Lisboa) pelas autoridades nova-iorquinas, tendo sido extinto menos de uma hora depois.

Já em janeiro, um outro fogo que os bombeiros levaram mais de uma hora a extinguir no mesmo edifício fez dois feridos, um deles grave.

(Notícia atualizada às 00.55)