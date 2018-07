Singh tinha 26 anos quando saiu de casa, na estado de Manipur, para nunca mais voltar. Corria o ano de 1978. Tinha-se casado há pouco tempo, e estava infeliz. A solução encontrada foi fugir para mais de 3 mil quilómetros de distância da noiva. E de toda a família.

Ninguém soube nada deste antigo soldado do exército indiano durante anos. Todos pensaram que o pior tinha acontecido, e que Khomdram Gambhir Singh tinha morrido, sem deixar rastro.

40 anos passados e um vídeo publicado no YouTube originou um pequeno grande milagre.

No vídeo, gravado pela estilista de Bollywood Firoze Sakir, aparecia um mendigo a cantar para ganhar dinheiro, nas ruas de Mumbai. A publicação correu a Índia, e Khomdram Kulachandra, o irmão mais novo de Singh, reconheceu o irmão desaparecido naquele homem de 66 anos.

"Eu não pude acreditar no que os meus olhos viam quando um dos meus sobrinhos me mostrou o vídeo. Tínhamos perdido toda a esperança em vê-lo vivo novamente", disse Kulachandra, citado pela BBC.

A família contactou de imediato a polícia que ajudou a encontrar Singh e o levou de regresso a casa.

"Nós encontramó-lo do lado de fora de uma estação ferroviária. Estava num estado muito mau, não estava bem", disse o inspetor Pandit Thakaray à BBC. A polícia celebrou a reunião com uma publicação no Twitter.

Segundo o jornal Times of India, à espera de Singh em Imphal, a sua terra natal, estava não só a família, mas também uma casa nova para ele recomeçar a sua vida.