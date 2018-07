Guerra de palavras entre Rússia e Reino Unido após novo caso de envenenamento

A polícia britânica não identificou as vítimas, mas segundo amigos citados pelos media trata-se de Charlie Rowley e Dawn Sturgess. Foram encontrados inconscientes num edifício residencial de Amesbury, a 13 Km de Salisbury, onde foram envenenados dos Skripal.

Hoje em dia recuperados, após envenenamento com aquele agente nervoso desenvolvido no tempo da União Soviética, Sergei e Yulia viram o seu caso gerar uma verdadeira crise diplomática entre a Rússia e o Reino Unido. Em solidariedade, vários Estados membros da União Europeia expulsaram diplomatas russos dos seus territórios.

Agora, com este novo caso, a tensão está de volta. A guerra de palavras já começou. Resta saber com que consequências desta vez. Para já, foi convocada, para esta quinta-feira, uma reunião de emergência do governo liderado por Theresa May no Reino Unido.

O que dizem do lado do Reino Unido:



"O Estado russo pode desfazer qualquer equívoco, pode dizer-nos o que aconteceu, o que fez e preencher alguns dos espaços em branco que nos falta preencher. Eles [a Rússia] são os únicos que podem dar pistas conseguir manter as pessoas a salvo. Estou à espera de um telefonema [do Kremlin]"

Ben Wallace

Secretário de Estado da Segurança britânico

O que dizem do lado da Rússia:



"Quão burros acham que [a Rússia] é para usar "outra vez" o alegado Novichok no meio do Campeonato do Mundo de Futebol... O espetáculo vai continuar?", escreveu a embaixada russa na Holanda, na sua conta de Twitter.

Tweet da embaixada da Rússia na Holanda



"Os britânicos deviam pedir aos peritos russos que ajudem a investigar o novo incidente envolvendo agente nervoso"

Vladimir Shamanov

Líder do comité de defesa do Parlamento russo