Pub

Juízes decidem hoje se analisam recurso do governo para impedir a tomada de posse de Carles Puigdemont. Os deputados do seu partido requerem a anulação do recurso

O governo espanhol vai continuar a utilizar todos os expedientes para que o presidente demitido da Catalunha não seja empossado e esse objetivo continua a ser assumido. "Farei todo o possível para que Puigdemont não seja investido", prometeu o primeiro-ministro Mariano Rajoy em entrevista à rádio Onda Cero, na quarta-feira. O plano não sofreu alterações após a contrariedade infligida pelo Conselho de Estado, ao não ver ilegalidade na candidatura de Puigdemont. "O governo vai utilizar todos os instrumentos que tem o Estado de direito, que estão na lei, para que Carles Puigdemont não seja investido, e eu estou convencido de que não vai ser", afirmou o porta-voz do Partido Popular no Senado, José Manuel Barreiro.

O instrumento mais recente foi o recurso do executivo de Mariano Rajoy para o Tribunal Constitucional impugnar a candidatura de Puigdemont. Os 12 magistrados reúnem-se hoje para decidirem se vão admitir o recurso do governo (e não sobre o recurso em si). Em caso afirmativo, a sessão de votação do candidato proposto pelo presidente do Parlament, Roger Torrent, e posterior investidura, marcada para terça-feira, será suspensa.

Puigdemont escreveu entretanto aos juízes do Tribunal Constitucional para solicitar a sua comparência junto daqueles para se defender do recurso governamental. O independentista alega que a decisão do executivo de Madrid implica uma diminuição dos seus direitos enquanto deputado. O grupo parlamentar do Junts per Catalunya, por sua vez, apresentou uma petição a requerer que o tribunal anule a impugnação do governo.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Também o líder da assembleia catalã, Roger Torrent, se pronunciou sobre o recurso do governo, nas suas palavras uma "fraude". Em conferência de imprensa, o político da Esquerra Republicana reiterou que o candidato Carles Puigdemont "cumpre todos os requisitos legais e tem absoluta legitimidade". Afirmou que a proposta de levar o cabeça de lista do Junts per Catalunya à presidência da Generalitat não nasceu de "um capricho", mas após consultas com os grupos parlamentares, pelo que a tentativa de impugnação vai contra "o voto de milhões de catalães, contra os seus representantes e contra o funcionamento do sistema parlamentar", argumentou.

Torrent lamentou ainda que a sua atitude dialogante não seja correspondida por Madrid: "Desde que sou presidente do Parlament apelei sempre ao diálogo e a única resposta que recebi por parte do governo foram ameaças e a judicialização da política."

O governo espanhol defende que um candidato à presidência de uma comunidade autónoma não pode estar desprovido de liberdade de movimentos, estar fugido à justiça e sobre ele pender um mandado de detenção por crimes como o de rebelião e sedição. Um argumento que anteontem não convenceu o Conselho de Estado. O órgão consultivo concluiu que não há indícios de inconstitucionalidade na convocatória da investidura, a qual só será ferida de legalidade caso o líder do Junts per Catalunya compareça. Sendo verdade que recusou a possibilidade de se impedir uma ilegalidade de forma preventiva, o Conselho de Estado, no entanto, pronunciou-se desfavoravelmente às possibilidades da investidura ser realizada à distância, seja por delegação, seja por videoconferência.

Não é só o Tribunal Constitucional que toma hoje decisões relativas a Carles Puigdemont. O partido de extrema-esquerda CUP reúne à tarde o conselho político e o grupo parlamentar (reduzido a quatro deputados) para debater sobre o apoio ao homem que se autoexilou em Bruxelas. Apesar de fazer parte do bloco independentista, a CUP avisa que quer saber primeiro qual é o programa de governo proposto por Junts per Catalunya e Esquerra Republicana.

PSOE e Ciudadanos com Rajoy

A hipótese de Carles Puigdemont ser empossado é algo que une Ciudadanos, PSOE e PP. Apesar do secretário-geral dos socialistas Pedro Sánchez não se ter pronunciado sobre o assunto - preferiu dizer que a solução para a Catalunha passa pelo "aperfeiçoamento do autogoverno" -, o partido mostrou-se de acordo com o recurso do governo ao Constitucional. No entanto, o PSOE responsabiliza o executivo pela estratégia para impedir que Puigdemont chegue à presidência da Generalitat. No mesmo sentido falou Albert Rivera, líder do Ciudadanos, ao pedir a Rajoy que "impeça o ridículo" que seria a comparência de um "fugitivo à justiça" no Parlament ou a sua "investidura telemática", mas caso o primeiro-ministro falhe "terá de dar explicações".

Para apimentar o mistério em torno da investidura de Puigdemont, o partido nacionalista flamengo N-VA anunciou que o catalão vai discursar em Lovaina, às 20.00 de terça-feira, sobre o seu percurso como presidente da Câmara de Girona. Caso a sessão de investidura se mantenha agendada para esse dia, esta começará cinco horas antes do ato do partido nacionalista.