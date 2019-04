Guaidó apela à revolta na Venezuela e liberta opositor Leopoldo López

O presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou o arranque da fase final da chamada "Operação Liberdade" para derrubar Nicolás Maduro e apelou à participação das Forças Armadas.

Leopoldo López, dirigente da oposição que estava em prisão domiciliária, foi libertado e apareceu ao lado de Guaidó nas redes sociais, acompanhados por militares. Numa mensagem no Twitter escreveu "Venezuela, estamos a conseguir!".

López, um dos fundadores do partido Primeiro Justiça, foi detido em fevereiro de 2014, acusado de instigação à violência nos protestos desse mês, durante os quais morreram vários venezuelanos. Foi condenado a 13 anos, 9 meses e 7 dias, estando em prisão domiciliária desde julho de 2017. Foi hoje libertado, após um indulto de Guaidó.

Leopoldo López após ser libertado. Estava em prisão domiciliária. © EPA/RAYNER PENA

Mais tarde, em declarações ao jornal espanhol ABC, López apelou à mobilização dos venezuelanos de "Espanha e do mundo" pela liberdade do país.

Início do "fim da usurpação"

Na sua conta do Twitter, Guaidó anunciou ao "povo da Venezuela" que teve início "o fim da usurpação" e que se estava a juntar "com as principais unidades das Forças Armadas" para dar início " à fase final da Operação Liberdade".

Guaidó declarou que estará na base aérea de La Carlota, em Caracas, assinalando que "já são muitos militares" que "passaram para o lado do povo". Os seus apoiantes estão na região de Altamira, junto à base, com as forças do governo a responder com gás lacrimogéneo.

Segundo o jornalista do ABC no local, são apenas cerca de 40 militares que estão a proteger Guaidó e López junto à base aérea, mas não são militares de La Carlota. Na realidade, a repressão ao movimento parte desta mesma base.

"Hoje vencemos o medo. Hoje, como presidente da Venezuela, legítimo comandante das Forças Armadas, convoco todos os soldados e toda a família militar a acompanhar-nos neste feito. No marco da luta não violenta, que temos feito em todo o momento", disse Guaidó, citado no Twitter da Assembleia Nacional.

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela declarou-se em janeiro presidente interino do país, depois de a Assembleia considerar que o mandato do presidente Nicolás Maduro não era válido e que havia vazio de poder. Cerca de meia centena de países, incluindo os EUA e Portugal, reconhecem Guaidó como presidente interino.

Siga em direto o que está a acontecer na Venezuela, pelo canal VPI TV, que diz que tem o sinal bloqueado no país. As redes sociais também estarão em baixo em Caracas.

Resposta do governo

O presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Diosdado Cabello, disse na televisão venezuelana que os militares que estão ao lado de Guaidó foram enganados, alegando que está tudo tranquilo. Ainda assim, pediu ao povo de Caracas que vá imediatamente até ao Palácio de Miraflores para defender a revolução.

Já o ministro da Informação, Jorge Rodríguez, diz que há um grupo "reduzido" de militares "traidores" que tentam fazer um golpe de Estado junto ao distribuidor Altamira. "A esta tentativa de golpe juntou-se a ultradireita golpista e assassina, que anunciou a sua agenda violenta há meses. Apelamos ao povo para que se mantenha em alerta máximo para, junto à gloriosa Força Armada Nacional Bolivariana, derrotar a tentativa de golpe e preservar a paz", escreveu no Twitter.

Também o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, diz que as Forças Armadas mantêm-se firmes na defesa da Constituição Nacional e das suas autoridades legítimas. "Rejeitamos este movimento golpista que pretende encher de violência o país. Os seus pseudo líderes políticos que se colocaram à frente deste movimento subversivo, puseram tropas e polícias com armas de guerra numa via pública da cidade para criar caos e terror", escreveu no Twitter, acrescentando que são "uns cobardes".