Camiões com ajuda humanitária para a Venezuela ainda bloqueados. Maduro "mais firme que nunca"

A entrada de ajuda humanitária, especialmente os bens fornecidos pelos Estados Unidos, no território venezuelano tem sido um dos temas centrais nos últimos dias do braço-de-ferro entre o autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, e Nicolás Maduro.

Guaidó apelou a partir da Colômbia para que "não haja violência neste processo" de ajuda humanitária e pediu ao Exército venezuelano que deixe passar os camiões de ajuda humanitária internacional.

Pouco depois das 16.00, o presidente interino anunciou na rede social Twitter que o primeiro camião, de dois, com ajuda humanitária proveniente do Brasil entrou na Venezuela.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Anunciamos oficialmente que a primeira remessa de ajuda humanitária já entrou pela nossa fronteira com o Brasil", escreveu Guaidó, que se encontra na cidade colombiana de Cúcuta, onde assistiu, na fronteira, à partida simbólica de camiões com ajuda humanitária para a Venezuela. No entanto, uma fonte citada pela Reuters diz que, já em solo venezuelano, o camião terá ficado retido na alfândega.

No entanto, adianta a agência Lusa, dois camiões com ajuda internacional dos governos brasileiro e norte-americano ainda se encontram do lado brasileiro da fronteira com a Venezuela, em Pacaraima. "Estamos aguardando para passar a ajuda humanitária. O povo precisa. Os venezuelanos estão precisando disso hoje", disse a deputada da oposição venezuelana, Yuretzi Idrogo. Entretanto, dezenas de venezuelanos aguardam na fronteira do Brasil com a Venezuela, à volta de dois camiões com bens alimentares e 'kits' de material médico e medicamentos.

Na fronteira com a Colômbia

Por volta das 18.00, o presidente interino anunciou a entrada na Venezuela dos camiões de ajuda humanitária vindos da Colômbia, mas adiantou que estes estavam a ser bloqueados pelas autoridades do Governo de Maduro: "o regime usurpador está a impedir a sua passagem".

Perante o bloqueio nas fronteiras, uma das soluções encontradas terá sido descarregar alguns camiões na ponte Simon Bolivar, do lado da Colômbia, e transportar a ajuda através de um cordão humano até à fronteira, avançou a agência Reuters, que cita a agência de imigração colombiana.

Segundo o El País, os venezuelanos que tentam atravessar a ponte com a ajuda temem mais os coletivos (grupos de choque fiéis ao regime de Nicolás Maduro) do que as próprias forças de segurança.

Entretanto, Juan Guaidó publicou no Twitter o momento em que recebeu os membros da Guarda Nacional Bolivariana venezuelana, que desertaram hoje na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia, e pediram a proteção das autoridades na cidade colombiana de Cúcuta.

Poucas horas de começar uma tentativa de entrega de ajuda humanitária internacional à Venezuela, a tensão na fronteira com a Colômbia aumentou, com as pessoas a tentar saltar as barricadas para passar de um país para o outro e a ser repelidas pelos militares venezuelanos com gás lacrimogéneo e balas de borracha.

Apesar da escassez de alimentos e medicamentos no País, as forças de segurança receberam ordens para não deixar entrar ajuda humanitária na Venezuela.

Hoje é a data limite anunciada pelo autoproclamado Presidente interino venezuelano, Juan Guaidó, para a entrada no país de 14 camiões e 200 toneladas de ajuda humanitária reunida para a Venezuela.

Juan Guaidó, opositor de Maduro e reconhecido por mais de 50 países como Presidente interino do país, prometeu introduzir essa ajuda humanitária na Venezuela neste dia, numa operação para a qual estão mobilizados milhares de cidadãos.

Manifestação em Caracas

Na capital do país, os manifestantes prestam apoio a Nicolás Maduro, que se juntou à população, enquanto a oposição se concentra para pedir a entrada de ajuda humanitária na Venezuela.

"A Venezuela está nas ruas, mobilizada, porque estamos a lutar pela paz. Ou vocês querem que volte a violência? Estamos a batalhar pela paz, mas pela paz com independência, com justiça e igualdade social. Paz com dignidade nacional. É uma luta pela dignidade da Venezuela contra quem quer que nosso país se ajoelhe perante os gringos, perante a oligarquia decadente da Bolívia", disse Maduro, citado pelo El País. E acrescentou: "Não é tempo de traição".

Nas declarações aos manifestantes, Maduro chamou "presidente marionete" a Juan Guaidó e questionou quais as razões pelas quais ainda não tinha convocado eleições, uma vez que, se tinha o poder, devia tê-lo feito dentro de 30 dias, "como manda a Constituição" venezuelana. E

"Estou mais firme que nunca, em pé, governando nossa pátria agora e por muitos anos", garante Nicolás Maduro, desafiando Guaidó a convocar eleições. "Vamos ver quem tem votos e quem ganha eleições nesse país!", afirmou.

De acordo com os relatos dos jornalista do El País América, enquanto Maduro discursava, as autoridade venezuelanas continuavam a impedir a entrada da ajuda humanitária que chega da Colômbia na ponte Francisco de Paula Santander e na ponte Tienditas. Para afastar a multidão, os agentes lançam gases lacrimogéneos.