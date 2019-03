Grupo que quer derrubar Kim Jong-un reivindica assalto a embaixada em Madrid

Free Joseon, um grupo revolucionário que defende a queda do regime norte-coreano de Kim Jong-un, reivindicou a responsabilidade pelo assalto à embaixada da Coreia do Norte em Madrid, que ocorreu a 22 de fevereiro. Em comunicado, o grupo assumiu ter roubado computadores e outro material, que terá sido passado ao FBI.

De acordo com o Washington Post , José de La Mata, o juiz instrutor do processo, revelou que o líder do ataque, identificado como Adrian Hong Chang, terá oferecido o material e os dados roubados ao FBI.

Agora, em comunicado, o grupo diz que foi o FBI que solicitou as informações. "Esta informação foi partilhada voluntariamente e a pedido deles, não nosso", referiu a organização, destacando que os dados foram fornecidos nos "termos de confidencialidade" mutuamente acordados.

Free Joseon reivindicou o ataque à embaixada depois de o juiz José de La Mata ter revelado que o assalto teria sido protagonizado por um grupo de dez elementos, do qual faziam parte um mexicano, um americano e um sul-coreano.

Segundo o mesmo, foram encontradas provas de vários crimes, nomeadamente invasões, ameaças, detenções ilegais e roubo por parte de uma "organização criminosa", que terá oferecido o material ao FBI.

De acordo com os media espanhóis, as pessoas que estavam na representação diplomática terão sido amarradas, espancadas e interrogadas, com sacos enfiados na cabeça. No entanto, o grupo garante que todas as pessoas que se encontravam na embaixada foram tratadas com "dignidade e o cuidado necessário". Além disso, asseguram, nenhum governo sabia que o ataque iria ocorrer.

No mesmo comunicado, o grupo diz que as instalações diplomáticas da Coreia do Norte não funcionam como as dos restantes países. Segundo os mesmos, são "centros de narcotráfico e tráfico de armas, meios para promover a propaganda de um regime totalitário que sistematicamente comete crimes contra a humanidade".

Questionado sobre o assunto, o FBI não quis comentar diretamente o caso, dizendo apenas que há uma relação de trabalho com os seus parceiros espanhóis, com os quais cooperam e partilham informações.

Segundo o Washington Post, José de La Mata acredita que os protagonistas do ataque fugiram para os EUA, pelo que pretende solicitar a sua extradição para Espanha, onde podem enfrentar até 28 anos de prisão.

O assalto

No dia 22 de fevereiro, dez assaltantes bateram e interrogaram funcionários da embaixada da Coreia do Norte em Madrid. Segundo José de La Mata, Hong Chang, mexicano residente nos EUA, aproximou-se da embaixada a meio da tarde, pedindo para falar com Yun Sok So, funcionário do departamento económico. E identificou-se como sócio de uma empresa para entrar nas instalações.

Acompanhado por nove indivíduos, Hong Chang terá atacado os funcionários da embaixada, usando facas, barras de metal e armas falsas, material comprado em Madrid no dia anterior. Enquanto reunia os computadores e o material para roubar, o grupo manteve os funcionários reféns, alguns com as mãos amarradas e as cabeças tapadas.

De acordo com o relatório do juiz, os membros do grupo identificaram-se como fazendo parte de uma associação dos direitos humanos para a libertação da Coreia do Norte.