Grupo que ajuda a obter "pó suicida" na mira da justiça belga

O grupo "Last Will", que ajuda os seus membros a adquirir uma droga letal para a prática de suicídio, está na mira da justiça belga.

O Ministério Público da região leste da Flandres (zona norte da Bélgica) decidiu abrir uma investigação às atividades do grupo antes de um encontro com os 700 membros da sua filial belga na cidade de Ghent.

De acordo com as declarações dos procuradores ao jornal De Morgen , a investigação encontra-se ainda numa fase inicial e pretende averiguar para já a composição da substância letal que o grupo promove entre os seus membros.

Com cerca de 23 mil associados, com uma média de 69 anos, o grupo já tinha sido impedido pelas autoridades holandesas de ajudar cerca de mil pessoas a comprarem o medicamento. "Last Will" continua, no entanto, a oferecer conselhos sobre as formas legais de obter o chamado "pó suicida".

Apesar da eutanásia e o suicídio assistido ser permitido por lei na Bélgica e na Holanda, esta prática tem de obedecer a uma série de exigências legais, como o pedido expresso, reiterado e convicto do paciente ou dos seus representantes legais, padecer de doença incurável em estado terminal e em sofrimento "insuportável". Mas cada caso é sempre avaliado e tem o acordo de uma equipa de médicos.

De acordo com o The Guardian, os defensores do medicamento letal consideram que o envolvimento de um médico é uma inibição para aqueles que decidem quando devem terminar com a sua vida.

A investigação na Bélgica acontece depois das autoridades holandesas alertarem o grupo "Last Will" para um incumprimento na lei caso decidissem levar a cabo a intenção de ajudar mil membros a matarem-se através de "uma ajuda material". Seguiu-se um inquérito à morte de uma jovem, de 19 anos, que comprou o "pó suicida" online, mas nenhum ato criminoso foi imputado ao grupo "The Last Will".

A diretora do Centro Flamengo de Prevenção ao Suicídio, Gwendolyn Portzky, citada pelo jornal britânico, manifestou os seus receios de que o grupo em causa encorajasse as pessoas a matarem-se.

Eutanásia aumenta na Bélgica

A Holanda foi o primeiro país europeu a legalizar a prática da eutanásia, em abril de 2002. Um mês depois foi a Bélgica, mas, em 2014, o país fez uma alteração polémica à lei ao alargar a prática da eutanásia a menores de qualquer idade, caso sejam cumpridas as exigências legais. Estes casos são analisados por uma comissão especial.

Desde que esta prática foi legalizada na Bélgica, mais de 10 mil pessoas foram eutanasiadas. No ano passado, foram 2357 declarações de morte por eutanásia, o que representa um aumento de 1,8% relativamente ao ano anterior.