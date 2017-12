Pub

Agressões e humilhações públicas são partilhadas nas redes sociais. Especialistas mexicanos acreditam tratar-se de grupo ligado ao narcotráfico

Um grupo de homens anda a fazer justiça pelas próprias mãos nas cidades do estado de Sinaloa, no México. Fortemente armados, com coletes à prova de bala, filmam as torturas e humilhações a que submetem alegados criminosos.

Num dos vídeos, divulgados nas redes sociais, espancam um homem por supostamente bater na mulher e obrigam-no a pedir desculpas. Noutro, dois homens são deixados seminus, com os olhos vendados com fita adesiva, no meio da cidade de Culiacán, capital de Sinaloa. Um deles tinha escrito no peito: "Prometo não voltar a roubar carros."

Para Ricardo Jenny del Rincón, membro do Conselho Estadual de Segurança Pública, estes grupos estão a preencher um vazio de poder. Segundo disse ao jornal espanhol El País, em Sinaloa há um défice de 54% em pessoal nas polícias e os delitos comuns aumentaram. "Não podemos combater um crime com outro e além disso não sabemos se as vítimas na realidade cometeram os crimes que lhes andam a tatuar no peito ou nas costas", sublinha.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

No dia 18 de dezembro, quatro membros de um destes grupos foram detidos por militares e polícias na cidade de Culiacancito, próximo da capital do estado, depois de uma perseguição. No carro, as autoridades encontraram um arsenal. Os detidos foram acusados de porte ilegal de armas e posse de droga.

Tudo indica que estes justiceiros pertencem ao crime organizado, por aparecerem com coletes à prova de bala e armas de grande calibre, explica Jenny del Rincón. "Pelo nível da tortura que temos visto, acreditamos que podem ser confrontos entre grupos criminosos."