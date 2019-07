Grécia. Nova Democracia resgata governo ao Syriza com maioria absoluta

Os primeiros resultados oficiais - um terço dos votos escrutinados - dão 39,8% dos votos para a Nova Democracia (centro-direita) e 31,5% para o Syriza (esquerda) do primeiro-ministro cessante, Alexis Tsipras. Vertido em lugares no Parlamento, a Nova Democracia deverá obter 158 dos 300 lugares, seguido do Syriza com 86 lugares. Na Grécia, o vencedor das eleições recebe 50 lugares de bónus para facilitar a obtenção de maiorias e a consequente governabilidade.

Segue-se o Movimento para a Mudança, Kinal, da ex-socialista Fofi Gennimata, com 8,3% e 23 deputados; os comunistas do KKE com 5,3 e 14 representantes. A confirmarem-se os resultados, há dois novos partidos no Parlamento helénico: a Solução Helénica (extrema-direita populista), com 3,7% e 10 deputados, e o MeRa, partido de Yanis Varoufakis, com 3,4% e nove lugares. Com 2,9%, o partido neonazi Aurora Dourada fica de fora da assembleia.

Alexis Tsipras já reconheceu a vitória da Nova Democracia, tendo telefonado ao líder do partido e futuro primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, de 51 anos.

Os gregos foram chamados a votar pela sexta vez no espaço de uma década, mas pela primeira desde que deixou o terceiro programa de ​​​​​​​assistência financeira do Banco Central Europeu, Fundo Monetário Internacional e Comissão Europeia. O primeiro-ministro Alexis Tsipras viu as eleições europeias como um voto de confiança nos planos do governo."Não se vota no governo mas é claro que não é um voto sem peso. É claro que o povo vai votar no plano político com o qual o país vai ser governado nos próximos anos", disse o líder da Coligação da Esquerda Radical, Syriza.

A jogada custou caro a Tsipras. O partido só desceu dois pontos percentuais e elegeu o mesmo número de eurodeputados em relação às eleições de 2014, mas foi ultrapassado, e por dez pontos, pela Nova Democracia de Kyriakos Mitsotakis. O resultado das eleições confirmou o que as sondagens indicavam desde o final de 2015, pouco depois das eleições legislativas: que o partido de centro-direita era a escolha mais popular, pelo que Tsipras optou pelo fim do governo de coligação com os nacionalistas Gregos Independentes (ANEL) e pelas eleições antecipadas.

A derrota do Syriza nas eleições é resultado da perda de contacto do partido com uma classe média que o apoiou em 2012 e 2015, e agora desencantada por uma década de austeridade e que, ao ver o país a recuperar, com excedentes primários decorrentes da pesada carga fiscal e não do crescimento económico, e sem recuperar rendimentos nem direitos. Segundo a OCDE, nove em dez famílias da classe média sentem dificuldades em satisfazer as necessidades básicas e sete em cada dez gregos dizem que não conseguem fazer face a uma despesa inesperada.

Pelo outro lado, a Nova Democracia, que realizou uma oposição dura durante três anos e meio, aligeirou o tom nos tempos mais recentes, ao dar prioridade ao crescimento económico, ao corte nos impostos, ao aumento dos salários e ao aumento da segurança policial, mas sem nunca esquecer temas que apelam aos eleitores mais conservadores e nacionalistas, como é o caso da sua oposição ao acordo com a Macedónia do Norte.