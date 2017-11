Pub

Um grupo de youtubers brasileiros que gravava um vídeo para colocar nas redes sociais, uma paródia ao aumento do preço do combustível, acabou por ser detido, no Paraná, Brasil, na terça-feira. Os jovens estavam apenas a simular um assalto, mas assustaram os vizinhos, que chamaram a polícia.

Segundo o jornal Estadão, o youtuber Brendo Soares, 22, e mais dois amigos das mesmas idades resolveram gravar num bairro considerado perigoso, e numa das cenas um utilizava mesmo uma arma de brincar. Na paródia, Brendo era assaltado e gritava "leva a moto, a gasolina não!".

Acabaram por ser levados pela esquadra pela Polícia Militar até a situação ficar esclarecida. “Eles explicaram que o que eles estavam fazendo ali era uma pegadinha. Eles iam gravar um vídeo para um canal que eles têm no YouTube”, informou a tenente Ana Maria da Silva Delai, do 15º Batalhão da PM, citada pelo portal da Globo.

Como não houve nenhum crime, os jovens foram libertados em seguida.