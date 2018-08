" Um grande dia para Israel", lembra Trump

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou hoje a transferência da embaixada norte-americana de Telavive para Jerusalém, em Israel, e afirmou ser "um grande dia" para Israel.

Donald Trump escreveu muito entusiasmado na sua conta no Twitter que os preparativos para o evento já tiveram o seu arranque e que este é "um grande dia para Israel".

O líder norte-americano sublinhou ainda que o canal de televisão Fox, de que é um fiel telespetador, transmitirá a cerimónia em direto.

Ivanka Trump e Jared Kushner, a filha mais velha e o genro do Presidente dos Estados Unidos - que são também seus conselheiros -, vão participar com centenas de dignitários de ambos os países numa cerimónia a partir das 16:00 (hora local, 14:00 horas em Lisboa).

Em Washington, Donald Trump vai participar por mensagem de vídeo durante esta cerimónia.

O reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel e a transferência da embaixada, instalada até agora em Telavive, foram anunciados pelo Presidente dos Estados Unidos a 06 de dezembro, em consonância com a sua promessa de campanha, mas quebrando décadas de consenso internacional.

Esta transferência coincide com o 70.º aniversário do estabelecimento do Estado de Israel.

Dezasseis palestinianos foram mortos hoje na Faixa de Gaza por tiros dos soldados israelitas na fronteira, onde milhares de pessoas estão a protestar contra a transferência para Jerusalém da embaixada dos Estados Unidos, segundo o Ministério da Saúde local.