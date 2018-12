Governo francês vai suspender aumento do preço dos combustíveis

O governo francês prepara-se para ceder na guerra com os coletes amarelos. De acordo com a Agence France-Presse‏ (AFP), citando fontes governamentais, o primeiro-ministro Édouard Philippe deve anunciar esta terça-feira de manhã, em frente aos deputados do partido En Marche!, que vai suspender o aumento dos impostos sobre combustíveis.

A moratória pode ter um prazo de validade de vários meses ou o aumento pode mesmo ser suspenso. Estão previstas também outras medidas de apaziguamento, refere a agência.

A decisão foi tomada na segunda-feira à noite, no Palácio do Eliseu, e deve ser apresentada durante esta manhã aos deputados do partido do presidente francês, Emmanuel Macron.

Entretanto, a reunião que estava agendada para esta terça-feira à tarde em Matignon, residência oficial do primeiro-ministro francês, entre governantes e representantes de manifestantes, foi cancelada.

O movimento de "coletes amarelos" nasceu espontaneamente num sinal de protesto contra a taxação de combustíveis em França. As ações de contestação estão a causar grande embaraço ao Governo francês, tendo corrido mundo as imagens dos violentos confrontos entre manifestantes vestindo coletes amarelos e a polícia, no sábado, na emblemática avenida dos Campos Elísios, em Paris. As reivindicações dos coletes amarelos não mudaram, mesmo depois do Presidente Emmanuel Macron se ter dirigido à nação há uma semana. A grande carga de impostos, perda do poder de compra e desilusão geral com o Governo são as queixas mais comuns entre quem está a manifestar nas ruas do país.

O fim de semana ficou marcado em França por violentos protestos do movimento dos "coletes amarelos", sobretudo por desacatos em Paris e por atos de vandalismo no Arco do Triunfo. O monumento, que é símbolo emblemático de Paris e da própria França, foi pintado, o seu museu saqueado e uma estátua partida, à margem dos protestos. Os últimos dados sobre sábado indicam que 136 mil pessoas se juntaram à mobilização dos "coletes amarelos" e que houve 263 feridos, além de centenas de detidos.