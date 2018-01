Pub

Reunião bilateral vai ter uma nova ronda amanhã. Autoridades cercaram local onde estava escondido Óscar Pérez e o seu grupo. Segundo a CNN, o polícia que se revoltou contra o regime terá sido morto nessa operação

O governo do presidente Nicolás Maduro e a oposição concluíram mais uma ronda de negociações na República Dominicana, falhando um entendimento entre as duas partes para ultrapassar a crise política e económica que a Venezuela está a atravessar. Defendendo a existência de avanços mas a necessidade de mais tempo, foi anunciado um novo encontro para esta quinta-feira, mais uma vez na capital dominicana.

"Apesar de termos feito avanços extremamente importantes, ainda existem matérias pendentes que precisam de ser discutidas", declarou o presidente dominicano, Danilo Medina, no final de uma maratona de dez horas de negociações, mostrando algum otimismo. "Nada está acordado até que esteja tudo acordado", acrescentou. Representantes de México, Bolívia, Chile, Nicarágua e São Vicente e Granadinas também estiveram presentes no encontro, bem como o ex-primeiro-ministro espanhol José Luis Zapatero.

Numa altura em que milhões de venezuelanos estão a sofrer com a escassez de alimentos e bens básicos, e com uma inflação que, no ano passado, ultrapassou os 2000%, a oposição exige que Maduro aceite ajuda humanitária estrangeira, a par da libertação de centenas de presos políticos. "Estes dias e horas de intenso trabalho são insuficientes para conseguir o que o nosso povo, o povo da Venezuela, precisa para ter esperança", declarou na mesma conferência de imprensa Julio Borges, até dezembro presidente da Assembleia Nacional, controlada pela oposição.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Borges adiantou que existem "abordagens importantes para ter neste ano um sistema eleitoral e eleições que façam que os venezuelanos se expressem com total liberdade", numa referência às presidenciais previstas para este ano. "Existem outros aspetos, felizmente minoritários, em que há uma distância que não nos permite alcançar um acordo", acrescentou.

O governo, por seu turno, quer o apoio da oposição para conseguir o fim das sanções impostas no ano passado por Estados Unidos e Europa. Jorge Rodríguez, o principal delegado da comitiva que representou Nicolás Maduro, afirmou que existem consensos "na maior parte dos pontos". "Mantemo-nos à mesa do diálogo. Temos alguns pontos que acredito que serão resolvidos no próximo dia 18", acrescentou o antigo vice-presidente venezuelano.

Ontem, as autoridades da Venezuela diziam ter detido cinco membros da "célula terrorista" ligada ao piloto Óscar Pérez - que em junho roubou um helicóptero e disparou contra o Supremo Tribunal e o Ministério do Interior - e matado outros elementos do grupo durante um tiroteio num bairro pobre dos arredores de Caracas.

Pérez apareceu com a cara ensanguentada em vários vídeos publicados no Instagram ao início do dia de ontem, contando que estava rodeado pelas autoridades, que, acrescentava, estavam a disparar com lança-granadas. Ao final do dia foi divulgado um comunicado oficial no qual anunciavam a morte de dois polícias e a existência de cinco agentes feridos gravemente. Pelas 22.30 (hora de Lisboa), a emissão em espanhol da CNN anunciava, citando "fontes oficiais de alto nível", que Pérez fora morto.

Antigo piloto da polícia, Óscar Pérez era procurado por usar um helicóptero roubado e disparar contra edifícios governamentais em junho, bem como pela invasão de instalações da Guarda Nacional em dezembro para roubar armas.

O governo de Maduro descreveu-o como sendo um "terrorista extremista e fanático", mas alguns críticos do regime alegam que os ataques de Óscar Pérez foram só encenações para justificar o aumento da repressão.

"Estamos feridos... eles vão matar-nos", disse Pérez num dos vídeos, vestindo o que parecia ser um colete à prova de balas, enquanto se ouvia o som de disparos. "Venezuela, não percas a esperança... Agora apenas tu tens o poder para que todos nós sejamos livres", declarou o piloto num vídeo anterior, olhando fixamente para a câmara e dizendo aos seus filhos que os ama e que esperava vê-los outra vez.

Antes de ser noticiada a sua morte, o Programa Venezuelano de Educação - Ação em Direitos Humanos (Provea) adiantava ter apurado que tinham morrido cinco elementos do grupo de Pérez, o que, nessa altura, elevava para sete o número total de vítimas mortais na operação. Perante o silêncio do governo, esta associação afirmava que o "Defensor do Povo designado pela Constituinte [convocada por Maduro em maio, retirando o poder legislativo da Assembleia Nacional] deve explicar ao país que esforços fez para evitar a morte de sete venezuelanos na operação de busca de Óscar Pérez. Velar pelo direito à vida é a sua obrigação constitucional".