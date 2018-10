Governo da Austrália pede desculpa a mulheres afetadas por implante vaginal

As idades do amor

Saio de casa em direção ao snack-bar, são 14.30, mas talvez a dona Aida ainda me sirva. Na esquina passo por um casal italiano, beijam-se, abraçam-se, chamam amorino um ao outro. Não há mundo para lá deles, nem trânsito, nem tempo, nem ninguém. Sento-me na mesa do costume, ao canto, por baixo da televisão, para que nada me distraia do que realmente interessa.