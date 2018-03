Governo argentino faz anúncio a defender a heterossexualidade

Pub

E as redes sociais reagiram com piadas e estupefação

Um anúncio publicado no Twitter da divisão governamental argentina foi criticado nas redes sociais. "Qualquer que seja a sua orientação, somos todos parte da diversidade sexual". No entanto, não foi esta parte da mensagem que provocou a polémica, mas sim o que está escrito na mensagem: "A heterossexualidade faz parte da diversidade sexual".

As reações dividiram-se entre a incredulidade e a piada, com alguns comentários a questionarem se a conta de Twitter do departamento governamental não teria sido alvo de um hacker.

O anúncio faz parte da campanha que conta com a hashtag "Visibilizar" e entre os comentários há quem aconselhe o Governo da Argentina a dar visibilidade "às pessoas LGBT", uma vez que os heterossexuais não são uma minoria

Um outro tweet sublinha que uma vez que é uam "campanha sobre visibilidade... A heterossexualidade não precisa de ter visibilidade porque é a norma" e também considera que se deve viabilizar sim "outra sexualidades que continuam a ser consideradas um tabu, quando são uma realidade bastante comum".