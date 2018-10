Governador de Nova Iorque admite que haja "outros pacotes bomba a caminho"

Andrew Cuomo, Governador do Estado de Nova Iorque, disse à MSNBC, acerca da detenção do suspeito no caso das bombas endereçadas a vários críticos de Donald Trump, que não ficaria surpreendido se fossem encontrados mais pacotes apesar da detenção. Refere ainda que a detenção é apenas uma pequena parte do problema.

"Não ficaria surpreendido se existissem mais pacotes e engenhos. Só porque ele (Cesar Sayoc Jr., o suspeito) foi detido, não significa que não existam outros pacotes a caminho", afirmou.

Destacou que as "boas notícias são que nada detonou", mas que que "não são bombas falsas, isso são fake news (notícias falsas), propaganda". Mas acrescenta: "Também não são engenhos sofisticados, por isso devemos estar em alerta máximo".

"Esta situação é apenas uma lesão no corpo, não é o vírus, e se não o pararmos esta paranoia política, este fervor, rancor, ódio, vamos ver isto mais vezes", frisou.

Sobre o suspeito, referiu que o "instinto" lhe diz que que o "indivíduo agiu sozinho", apesar de não haver ainda uma conclusão dos investigadores.