Eric Greitens, de 43 anos, tinha tido um relacionamento extraconjugal em 2015, que tinha assumido antes de assumir as funções de governador

O governador do Estado americano do Missouri, Eric Greitens, foi preso na quinta-feira sob a acusação de ter chantageado uma mulher com quem manteve um relacionamento extraconjugal em 2015, tendo sido hoje libertado sem fiança.

Segundo a imprensa local, Eric Greitens, de 43 anos, foi detido na quinta-feira, após ter sido acusado por decisão de um tribunal com 23 jurados (Gran Jury). Acabou por ser libertado sem fiança esta sexta-feira, tendo uma audiência criminal sido marcada para 16 de março.

Eric Greitens tinha assumido a relação conjugal ainda antes de assumir suas funções de governador, mas é agora acusado de ter fotografado a mulher (cuja entidade foi protegida) amarrada e seminua, com a intenção de usar as fotografias como meio de chantagem.

Segundo a acusação, o governador ameaçou divulgar as fotos, obtidas com o recurso a violência, se a mulher viesse a público revelar a ligação sentimental entre os dois.

Em entrevista a um canal de televisão local, o governador avançou que não se demite e nega qualquer acusação de chantagem. "Não houve chantagem, não houve violência, o meu erro relacionar-me com uma mulher que não era minha esposa", disse ele à KTVI.

Greitens foi democrata até 2015, ano em que mudou para o partido republicano. É o segundo governador mais jovem do país.

