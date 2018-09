"Gina é a maior". Trump elogia livro de psicóloga sobre a sua sabedoria

"O meu livro usa a ciência e verdadeiro teoria psicológica para explicar porque é bastante possível que este presidente seja a pessoa mais sensata que já ocupou a Casa Branca", garantia Gina Loudon no programa de Sean Hannity na FOX News.

Conhecida como Dr.Gina, a autora, colunista e comentadora, colaboradoras frequente da conservadora FOX News e colaboradora do site Breitbart, ligado à extrema-direita americana lançou recentemente o livro "Mad Politics: Keeping your sanity in a World Gone Crazy", literalmente - Política Louca: Manter a Sanidade num Mundo Enlouquecido. Um trabalho que lhe valeu um elogio de Trump no Twitter.

"Gina é a maior", escreveu o presidente, encontrando tempo para um elogio na sua rede social preferida, apesar de a costa leste dos EUA estar sob ameaça do furacão Florence.

Descrevendo-se a si própria como membro do Donald Trump for Presidente Media Advisory Board - um grupo de conselheiros do presidente, Gina Loudon reagiu no programa de Sean Hannity ao artigo de opinião anónimo publicado no The New York Times por um membro da Administração no qual este denuncia a oposição interna a Trump. Um cenário que a Dr. Gina desvaloriza, considerando o artigo como "uma síndroma de perturbação ligado a Trump".

Afirmando-se detentora de um doutoramento em Psciologia, Loudon garantiu ter usado a sua experiência nessa área para determinar no seu livro a saúde mental do presidente. Perante a afirmação da autora de que Trump é a pessoa mais mentalmente sã a ocupar a Casa Branca, Hannity ri-se e garante: Literalmente, a cabeça dos líderes liberais vai explodir depois de ouvirem o que acaba de dizer".

Na Amazon, Gina Loudon é apresentada como "a perita em psicologia favorita da América". Mas a verdade é que têm surgido dúvidas sobre o seu doutoramento. Na biografia que apresenta no seu site oficial, a autora garante ser doutorada, mas não especifica em que área. No LinkedIn, a própria garante ter feito o doutoramento na Universidade Fielding Graduate em Desenvolvimento Humano.

A relação de Loudon com Trump parece ser bastante próxima. Em outubro de 2017, a autora gravou um vídeo na Trump Tower para a página de Facebook do presidente em que se apresenta como Dra Gina.

Para o The Washington Post, a verdadeira dúvida agora é saber se o apoio de Trump vai aumentar as vendas do livro de Loudon.