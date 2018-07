Chico César, Beth Carvalho, Jards Macalé, Noca da Portela, Nelson Sargento e Odair José também atuaram no que foi chamado pela organização de "ato cultural e político em defesa da democracia e contra a prisão de Lula".

Atores, como Fábio Assunção e Lucélia Santos, subiram ainda ao palco. "É um gesto de exigência que se faça justiça e que se faça valer a democracia, todo o processo de Lula foi um erro, não é opinião é constatação", afirmou Lucélia.

No evento, cujo número exato de participantes não foi divulgado pela polícia militar mas que reuniu, de acordo com a imprensa local, "alguns milhares de manifestantes", não houve incidentes. A não ser a remoção, pelas autoridades, de um boneco insuflável com o rosto do antigo presidente, por ser considerado propaganda política, ainda antes do início da campanha eleitoral oficial. "Estão tentando nos silenciar", disse o dono do boneco.

Muitos dos presentes usaram, no entanto, máscaras com a cara de Lula e, pelo Rio, foram afixados outdoors anunciando a manifestação.

Lula está preso em Curitiba desde março, a cumprir pena de 12 anos e um mês de prisão, pela posse de um apartamento na praia do Guarujá, em São Paulo, no âmbito da Operação Lava-Jato.

Pré-candidato a presidente pelo Partido dos Trabalhadores (PT), apesar da sua situação legal, o presidente brasileiro de 2003 a 2010 lidera todos os cenários de todas as sondagens para as eleições de outubro. Caso seja impedido de concorrer, o PT avançará com o nome do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad como plano B.

