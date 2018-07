Gilberto Gil no Festival Lula Livre

100 dias de prisão: as sete vidas de Lula da Silva

Lula inspira-se em Dom Pedro IV para criar o "dia do eu volto"

Gilberto Gil e Chico Buarque pedem liberdade para Lula em festival no Rio

Durante o Festival Lula Livre, evento que reuniu dezenas de músicos e outros artistas e atraiu milhares de pessoas à Lapa, bairro no centro do Rio de Janeiro, no último sábado, houve um momento histórico. Quando Chico Buarque chamou Gilberto Gil ao palco, a plateia, depois dos esperados aplausos pela reunião dos dois monstros sagrados da música popular brasileira, engoliu em seco ao ouvir o segundo entoar os primeiros versos de Cálice, tema dos anos 70 composto pela dupla.

Veja aqui o vídeo:

Era a primeira vez em 45 anos que Gil cantava a música que, em entrevistas ao longo de décadas, dizia nunca mais interpretar por ser demasiado forte e pesada. E por isso adequada apenas ao período da ditadura militar em que foi escrita.

Por ser agora cantada a propósito do Festival Lula Livre, ao lado de Chico, observadores viram no ato um significado político já que Cálice, cujo som se confunde propositadamente com "cale-se", trata de censura, tortura, mortes e desaparecimentos.

Gil, que foi ministro da Cultura no primeiro governo de Lula da Silva, é hoje eleitor confesso de Marina Silva, que também fez parte daquele executivo na pasta do Ambiente. Já Chico é apoiante tradicional do PT.

Lula está preso desde março em Curitiba por envolvimento no escândalo do Petrolão, segundo os investigadores e juízes da Operação Lava-Jato.