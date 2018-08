Génova. Condutor do camião que ficou a metros da queda ouviu estrondo e foi cuspido

O condutor de um camião que percorria a Ponte Morandi, em Génova, Itália, e ficou a metros do precipício quando parte da estrutura desabou, contou o que se passou nos momentos do desastre: ouviu um estrondo ensurdecedor e foi cuspido do camião.

O camionista transportava mercadorias para a cadeia de supermercados de Génova Basko quando a ponte ruiu. Apesar de ter sido cuspido da viatura, ficou apenas com ferimentos ligeiros na anca e no ombro, segundo a Corriere TV.

"Aconteceu tudo à frente dele. Ele viu a ponte a cair", disse o responsável pela comunicação da Basko, Giorgio Venturoli, ao Jornal de Notícias.

Uma secção de cerca de 100 metros da ponte italiana desabou esta terça-feira, um acidente que causou pelo menos 35 mortos e 13 feridos.