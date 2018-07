Gémeas desaparecidas encontradas mortas junto aos avós

Em Mati, um pai não desiste de encontrar as gémeas de nove anos

O desfecho não podia ser pior. As gémeasSophia e Vasiliki, de nove anos, foram encontradas mortas. As duas meninas estavam desaparecidas desde os trágicos incêndios que assolaram a Grécia na segunda-feira. Os pais acalentavam a esperança de encontrá-las vivas, tendo o seu desaparecimento desencadeado uma grande operação de busca.

Este sábado, o Ministério da Saúde grego confirmou que as irmãs estão entre as 88 vítimas mortais dos incêndios. De acordo com a Reuters, foi necessário recorrer a testes de ADN para verificar a identidade das gémeas e dos avós.

Depois dos incêndios, o pai das meninas, Yiannis Philipopoulos, achou que as tinha reconhecido num barco que resgatara várias pessoas. Contudo, as meninas foram encontradas mortas junto com os seus avós na sua casa de verão em Mati, localizada a uma hora de Atenas, segundo a agência espanhola Efe.

As gémeas Sophia e Vasiliki, de nove anos, estavam desaparecidas desde os incêndios na Grécia. Foi confirmado este sábado que estão entre as 88 vítimas mortais dos fogos © Twitter

A Reuters conta que o carro do avô das meninas estava na mesma zona onde 26 pessoas foram encontradas mortas, algumas das quais abraçadas umas às outras.