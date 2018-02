FILE PHOTO: A collection of Bitcoin (virtual currency) tokens are displayed in this picture illustration, in Paris, France, December 8, 2017. REUTERS/Benoit Tessier/Illustration/File Photo

País tem tido um grande crescimento na área. Quase a totalidade da energia gasta na Islândia é renovável

A Islândia tem cerca de 340 mil habitantes e a energia consumida pelo país vem praticamente toda de energias renováveis. Agora, com um grande crescimento na "mineração" de bitcoins no país, a energia utilizada pelo processo está prestes a ultrapassar aquela que é produzida por todas as casas islandesas, de acordo com a empresa energética HS Orka.

De acordo com Johann Snorri Sigurbergsson, que falou à BBC, "se todos os projetos se concretizarem, não haverá energia para tal", visto que existem cada vez mais candidatos e interessados no ato de gerar e funcionar no mundo das bitcoins e das criptomoedas.

"O que vemos agora é praticamente um crescimento exponencial, penso, e também na energia consumida pelos centros de dados. Não vejo as coisas a pararem brevemente. Tenho recebido muitas chamadas e visitas de potenciais investidores ou empresas que querem construir centros de dados na Islândia", acrescentou.

Explicou ainda que a sua empresa tem mais interesse em firmar contratos com quem esteja interessado em comprometer-se por alguns anos, mas frisou ainda que existem tantos centros de dados propostos que não seria possível alimentar energeticamente todos eles.

As criptomoedas são mineradas através de programas específicos de computador que utilizam toda a capacidade dos processadores para realizar complicadas operações matemáticas. Este processo é altamente dispendioso a nível de consumo de energia.