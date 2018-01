Pub

A garrafa de vodka avaliada em 1,1 milhão de euros que esta semana foi roubada de um bar-museu de Copenhaga, na Dinamarca, foi recuperada em bom estado, mas vazia, anunciou a polícia dinamarquesa.

Foi encontrada por um operário da construção civil, que a descobriu ao lado de uma obra em Charlotenlund, a norte da capital dinamarquesa. "Está em poder da polícia, aparentemente intacta, e será examinada", de acordo com um comunicado oficial.

A garrafa, da marca Russo Baltique, é única, o que faz dela "a mais cara do mundo", segundo o dono do bar, Brian Ingberg, citado na imprensa dinamarquesa.

Feita com 3,3 quilos de ouro e outro tanto de prata, tem uma tampa com diamantes incrustados, e estava em exposição no Cafe 33, em Copenhaga, a capital da Dinamarca, segundo a TV2 local, citada pela Lusa.

