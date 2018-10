Furacão Michael passa a tempestade tropical

Com a chegada ao estado da Georgia, nos EUA, o furacão Michael baixou de categoria e passou a tempestade tropical, mas continua a deixar um rasto de destruição, com fortes chuvas e ventos fortes. E para já, segundo as autoridades, citadas pela CNN, há um morto a lamentar, no condado de Seminole, Geórgia, uma criança de 11 anos que terá sido atingida por algo que caiu na sua casa.

Segundo informou Travis Brooks, diretor dos serviços de emergência do condado, as autoridades não conhecem as causas exatas da morte porque não foi possível chegar ainda ao local.

A morte da criança é a segunda relacionada com a tempestade. Um homem já tinha morrido na quarta-feira depois de uma árvore ter caído na casa onde se encontrava, nos arredores de Greensboro, na Florida, informou o gabinete do xerife do condado de Gadsden.

Desde que atingiu terra, então com a categoria 4, na passada quarta-feira, o Michael deixou milhares de pessoas sem energia, transformou casas e portos costeiros em escombros e matou pelo menos estas duas pessoas.

A tempestade tropical está de novo a acelerar através do sudoeste da Geórgia. O Michael deve trazer furacões, chuvas e "estragos sem precedentes com o vento" ao longo do seu percurso, informou o Centro Nacional de Furacões, citado pela CNN.