Furacão Michael chega à Florida a 250 Km/hora. 500 mil pessoas recebem ordem para sair de casa

O furacão Michael chegou a terra, no Estado da Florida, com a categoria 4, segundo informações do Centro de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em Inglês).

A chegada ocorreu perto da Praia do México, acompanhada de chuvas abundantes e ventos fortes, com uma velocidade de 250 quilómetros por hora (km/h). Nesta altura cerca de 500 mil pessoas receberam ordem para abandonarem as suas casas. O governador da Flórida, Rick Scott, apelou áas pessoas que acatem a ordem de saída:"Não arrisque sua vida, saia agora se você recebeu a ordem para fazer isto."

O potencial de destruição do Michael "é catastrófico", segundo o NHC, que prevê que o furacão passe a ciclone pós-tropical na sexta, dia em que deverá atravessará o sudeste dos EUA e voltar a sair para o Oceano Atlântico.

Durante o fim de semana, as chuvas torrenciais e enxurradas deixaram 13 mortes na América Central.

Cerca de 3,7 milhões de pessoas estão sob alerta de furacão nas regiões de Panhandle e Big Bend (Flórida), assim como no sudeste do Alabama e no sul da Geórgia. O presidente Donald Trump falou nesta quarta sobre o furacão e anunciou que deve viajar para área atingida por Michael no domingo ou na segunda-feira

O furacão Michael chega aos EUA semanas depois do furacão Florence ter causado 50 mortos e um rastro de devastação nas Carolinas do Norte e do Sul. Os furacões mais devastadores foram o Harvey no Texas, o Irma no Caribe e Flórida e o Maria, que atingiu o Caribe e deixou quase 3 mil mortos em Porto Rico