Andrew McCabe foi despedido a menos de dois dias da reforma

O fundo para a defesa legal do antigo diretor-adjunto do FBI Andrew McCabe, despedido no mês passado a menos de dois dias da sua reforma, arrecadou mais de meio milhão de dólares em doações.

O porta-voz de Andrew McCabe anunciou que a plataforma que fazia a recolha de fundos não aceitará mais dinheiro a partir de hoje e indicou que foi reunido um montante mais de três vezes superior ao objetivo inicial, que era 150 mil dólares (cerca de 120 mil euros).

O antigo número dois do FBI disse estar grato pelo apoio e considerou que as contribuições refletem "não apenas os desejos de alguém, mas também o reconhecimento de que a situação não é justa".

Segundo os representantes de McCabe, a campanha para recolha de fundos foi lançada com o objetivo de recolher contributos para pagar a defesa legal do antigo diretor-adjunto do FBI.

Em meados de março, o procurador-geral dos Estados Unidos da América, Jeff Sessions, despediu Andrew McCabe, a pouco mais de um dia de este se reformar, uma decisão que lhe retira parte da sua pensão.

Na altura, Jeff Sessions esclareceu que uma investigação interna da polícia federal norte-americana e do Departamento de Justiça concluiu que McCabe deu informações, de forma não autorizada, a meios de comunicação social e não foi franco, mesmo sob juramento, em múltiplas ocasiões.

Concretamente, o número dois do FBI teria permitido a divulgação de informação relativa a uma investigação sobre doações recebidas pela Fundação Clinton, de que fazia parte a democrata Hillary Clinton, que disputou as presidenciais com o republicano Donald Trump, que saiu vencedor.

Em finais de janeiro, McCabe tinha anunciado a sua demissão do cargo, depois mais de um ano de críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas manteve-se no FBI.

A Casa Branca rejeitou qualquer responsabilidade na saída de McCabe da direção do FBI.