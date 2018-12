Fundador da HQ Trivia e Vine morre aos 34 anos

A notícia é avançada por vários órgãos de comunicação social, como a BBC e o The Guardian, além do site TMZ, que dizem que o CEO e co-fundador da plataforma de vídeos Vine e da aplicação HQ Trivia, foi encontrado morto, no seu apartamento, alegadamente vítima de uma overdose de drogas. A namorada tinha alertado a polícia, depois de não o ter conseguido contactar.

Colin Kroll, de 34 anos, foi nomeado CEO da HQ Trivia em 2015, depois de te sido despedido do Twitter por ser um "mau manager". As funcionárias da empresa acusaram-no de ter um comportamento que as deixava desconfortáveis, mas nunca houve uma acusação de assédio sexual.

A empresa estava com problemas, depois de ter perdido público. Se em janeiro estava no top 10 dos jogos com mais downloads do iPhone, tinha descido para lugares entre os 250 e os 500 no top. Um funcionário da HQ Trivia acusara-o ainda de ter um estilo de liderança "agressiva".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Kroll trabalhou também para a Yahoo entre 2007 e 2009.

Kroll foi co-fundador da HQ Trivia com Rus Yusupov, que já deixou uma homenagem no Twitter.

"Tão triste ouvir sobre a morte do meu amigo Colin Kroll. Os meus pensamentos e orações estão com os seus entes queridos. Vou sempre recordá-lo pela sua alma amável e grande coração. Ele fez do mundo e da internet um lugar melhor. Descansa em paz irmão", diz a mensagem.