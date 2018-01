Pub

"Estou envergonhado por ele ser Presidente dos Estados Unidos", realçou Jack Davidson, diretor executivo da American Haitian Foundation

A American Haitian Foundation qualificou de "ignorantes e racistas" os comentários feitos horas antes pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, que qualificou o Haiti e outras nações como "países de merda".

"Os comentários do Presidente são ignorantes, racistas, [refletindo] uma total desconsideração para com a dignidade humana do povo haitiano", afirmou Jack Davidson, diretor executivo da fundação, com sede no estado norte-americano do Tennessee. "Estou envergonhado por ele ser Presidente dos Estados Unidos", realçou.

Trump recorreu na quinta-feira ao calão, utilizando a expressão "shithole countries" para referir Haiti, El Salvador e países africanos, para afirmar que preferia receber imigrantes de países como a Noruega. A informação foi avançada por vários meios de comunicação social norte-americanos, como o The Washington Post.

"Por que razão temos todas estas pessoas de países de merda a virem para aqui?", afirmou Donald Trump, durante uma reunião com deputados na Casa Branca, referiu o jornal, que cita fontes familiarizadas com o encontro.

Esta foi a reação de Trump quando dois senadores lhe apresentaram um projeto de lei migratório, ao abrigo do qual seriam concedidos vistos a alguns cidadãos de países que foram recentemente retirados do Estatuto de Proteção Temporária (TPS, na sigla em inglês), como El Salvador, Haiti, Nicarágua e Sudão.

O TPS é um benefício concedido pelos Estados Unidos a imigrantes indocumentados, que não podem regressar aos países devido a conflitos civis, desastres naturais ou outras circunstâncias extraordinárias, permitindo-lhes trabalhar no país com uma autorização temporária.

Donald Trump sugeriu, na réplica, que os Estados Unidos deviam atrair mais imigrantes de países como a Noruega, com cuja primeira-ministra se reuniu na véspera.

Os deputados presentes na reunião ficaram chocados com os comentários, de acordo com o jornal, que não esclareceu se o Presidente norte-americano se referia também à Nicarágua e não identificou os países africanos em causa.

O jornal Los Angeles Times também corroborou a informação, acrescentando que, antes de proferir o insulto, Trump exclamou: "Para que é que queremos haitianos aqui? Para que é que queremos todas estas pessoas de África aqui?"

Raj Shah, um porta-voz da Casa Branca, não negou que Donald Trump tenha feito as referidas declarações quando questionado sobre o assunto.

"Certos políticos de Washington escolhem lutar por países estrangeiros, mas o Presidente Trump sempre lutará pelo povo norte-americano", afirmou Raj Shah, num comunicado reproduzido por diversos meios de comunicação social.