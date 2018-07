Funcionários do Senado filipino obrigados a realizar teste de drogas

Há um populismo que promete acabar com os males do mundo, acabando com a imigração, com as importações a baixo preço e, de um modo geral, com o capitalismo como o conhecemos (global e aberto). Pela Europa fora, tem tido resultados impressionantes (ou assustadores, conforme a perspetiva) de França à Polónia, do Reino Unido à Itália, e por aí fora. Dele muito se fala e muito se teme a caminho das próximas eleições europeias, em maio. Mas há outro.