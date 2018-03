Pub

O antigo número dois do FBI, no tempo de James Comey (também despedido), perdeu assim parte da reforma e no dia seguinte ainda viu o presidente Donald Trump denegri-lo no Twitter

Faltava pouco mais de um dia para Andrew McCabe ter direito à pensão, após 21 anos no FBI, quando foi despedido pelo procurador-geral dos Estados Unidos da América, Jeff Sessions. Uma semana depois, o antigo número dois da polícia federal nega as acusações que motivaram o despedimento, num artigo no The Washington Post, em que conta como já esperava a notícia, mas ficou desorientado na mesma.

"Passei o dia com a minha família à espera de ouvir se era ou não despedido, depois de 21 anos no FBI e um dia antes de me qualificar para a minha muito planeada e merecida reforma", escreve McCabe. "Apesar de toda a preparação para o pior cenário, senti-me na mesma desorientado e doente", continua, explicando que descobriu quando uma amiga lhe telefonou a dizer que tinha visto notícia na CNN. "Nunca, nem nos meus piores pesadelos pensei acabar a minha carreira no FBI desta forma."

A demissão de McCabe surgiu na sequência de uma investigação interna da polícia federal norte-americana e do Departamento de Justiça, que concluiu que McCabe deu informações, de forma não autorizada, a meios de comunicação social e que não foi franco, mesmo sob juramento, em múltiplas ocasiões, segundo o comunicado do procurador-geral.

O antigo número dois do FBI, no tempo de James Comey (também despedido), perdeu assim parte da reforma e no dia seguinte ainda viu o presidente Donald Trump dizer no Twitter que o seu despedimento tinha sido uma grande dia para as pessoas trabalhadoras no FBI e para a democracia. "Ele sabia de todas as mentiras e corrupção nos níveis mais altos do FBI".

No artigo do WP, McCabe insiste que nunca tentou enganar os investigadores e que respondeu sempre às perguntas de forma tão completa e precisa quanto podia. Diz ainda que não estranhou mais um ataque de Trump, já que estes tinham sido uma constante nos últimos meses. McCabe acaba o artigo a incentivar os milhares de funcionários do FBI: "A estes homens e mulheres eu digo: não temam".

