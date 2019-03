"Fui o último a sair vivo da mesquita". Relatos de quem assistiu ao horror

Ao terceiro dia de votações consecutivas no Parlamento britânico, os deputados aprovaram pedir a extensão do artigo 50.º até, pelo menos, 30 de junho. Mas se voltarem a recusar o acordo de saída negociado por May, terão de pedir à União Europeia para adiar mais tempo a saída. Qualquer decisão está dependente da unanimidade dos outros 27 Estados membros.