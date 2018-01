Pub

Cinco pessoas foram detidas e acusadas do roubo da fruta de um armazém em Sevilha

Roubaram quatro toneladas de laranjas de um armazém em Sevilha e distribuíram a fruta por dois carros e uma carrinha, mas acabaram apanhados pela polícia que por sua vez foi obrigada a recolher as laranjas que saltaram do interior das viaturas, assim que os agentes abriram as portas.

De acordo com o jornal espanhol The Local, os ladrões de fruta foram descobertos depois da polícia desconfiar da reação dos motoristas dos três veículos, que quando avistaram um carro patrulha à sua frente, entre Torreblanca e Mairena de Alcor, na região de Sevilha, decidiram mudar de direção repentinamente.

Não foi muito difícil perceber o motivo da mudança de rota: dentro de dois automóveis e de uma carrinha estavam toneladas de laranjas furtadas de um armazém em Carmona. As cinco pessoas envolvidas no roubo foram detidas, apesar de terem tentado convencer os agentes que as laranjas "tinham vindo de vários locais" e que as tinham "recolhido do solo".

A polícia de Sevilha decidiu partilhar algumas imagens da operação.