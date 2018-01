Pub

Avisos meteorológicos foram emitidos desde a Florida à Nova Inglaterra, abrangendo também alguns estados do interior do país

Uma massa de ar ártico gelado cobriu a Costa Leste e o Midwest nos Estados Unidos este sábado, quando milhares tentam ainda recuperar da tempestade (ciclogénese explosiva) que deixou vastas áreas completamente cobertas de neve.

Em algumas regiões, as autoridades alertam que a pele exposta pode congelar em minutos.

Killington, um famoso resort de ski no Vermont, fechou no sábado, embora as condições fossem ótimas para o desporto, dizendo que com o efeito do vento a sensação térmica era de 46 graus celsius negativos.

Os meteorologistas preveem que antes das temperaturas subirem, na segunda-feira, a manhã de domingo será ainda mais fria. Entre os pontos mais frios do país estão duas cidades no Minesota em que os termómetros desceram até aos 39 negativos, muito perto do recorde.