Menino de dois anos não consegue sentar-se sozinho. Companhia brasileira não autorizou voo

Flávio Garrido e a mulher queriam viajar com o seu filho Francisco, de dois anos, de Palmas para Goiânia, no interior do Brasil, mas a companhia aérea Azul, não deixou o menino embarcar.

Francisco tem atrofia muscular espinhal e não consegue sentar-se sozinho por não conseguir sustentar o tronco e a cabeça. O menino tem viajado ao colo da mãe, mas desta vez, a companhia aérea não permitiu a sua entrada, refere o jornal brasileira O Globo. Isto porque a criança, que já viajou 22 vezes nesta companhia, completou os dois anos de idade, que são o limite para se viajar ao colo.

Francisco ia a consultas de pneumologia e neurologia. O pai lamentou o impedimento: "Nós ficamos muito angustiados com essa situação. Tentei explicar para os representantes da Azul que toda regra tem que ter uma exceção, e o caso do Francisco é uma exceção. Ele não consegue ficar sozinho, sentado."

A companhia aérea já tinha comunicado que Francisco não podia embarcar, dias antes da viagem. O que levou os pais a pedirem uma autorização judicial para que ele pudesse voar, no entanto, a Azul prefere pagar a multa aplicada - de dois mil reais por dia (cerca de 489 euros). De acordo com a notícia do Globo, o departamento jurídico da companhia aérea prefere pagar a multa por considerar que permitir a viagem ia trazer riscos não só para a criança, mas também para outros passageiros.